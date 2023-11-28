В США стелс-бомбардировщики оснастят новыми ядерными бомбами

Новые авиабомбы предназначены для замены штатных и устаревших B61-3 и B61-4. Новые боеприпасы оснащены хвостовым оперением для планирования к цели. Мощность новых ядерных бомб может составлять от 0,3 до 50 килотонн.

Как сообщили в Федерации американских учёных, на их взгляд, боеприпасами B61-12, скорее всего, заменят бомбы на базах в странах НАТО. Там насчитывается порядка 100 единиц B61-3 и B61-4.