В США стелс-бомбардировщики оснастят новыми ядерными бомбами

21:05, 28 ноября 2023
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В США стелс-бомбардировщики оснастят новыми ядерными бомбамиДля замены старых, в том числе в странах НАТО
Национальное управление по ядерной безопасности Конгресса США опубликовало отчёт, в котором сказано, что Военно-воздушные силы страны получили новые ядерные бомбы для малозаметных бомбардировщиков B-2 Spirit.
Новые авиабомбы предназначены для замены штатных и устаревших B61-3 и B61-4. Новые боеприпасы оснащены хвостовым оперением для планирования к цели. Мощность новых ядерных бомб может составлять от 0,3 до 50 килотонн.
Как сообщили в Федерации американских учёных, на их взгляд, боеприпасами B61-12, скорее всего, заменят бомбы на базах в странах НАТО. Там насчитывается порядка 100 единиц B61-3 и B61-4.
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