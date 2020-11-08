В США студентам не дают критиковать систему слежки на удалённой сдаче экзаменов

Прокторингом называют процедуру контроля на онлайн-экзамене, где за всем наблюдает администратор — проктор. Такие системы набрали популярность во время пандемии из-за дистанционного обучения. ПО для прокторинга использует веб-камеру и микрофон, чтобы следить за студентом: куда он смотрит, нажимает ли на клавиши. Если поведение человека покажется системе подозрительным, то результат экзамена могут не засчитать.

Студенты жалуются на ПО для прокторинга и уже подписали петиции с просьбой прекратить его использование. Пользователь Twitter тоже раскритиковал систему компании Proctorio и поделился фрагментами её кода. Он изучил расширение для Chrome, которое надо устанавливать перед тестированием. Студент обнаружил, что программа может не зачесть результат экзамена, если зафиксирует «необычные щелчки» и «движения глаз».

После этого Proctorio подала жалобу на пользователя. Представители компании утверждали, что молодой человек нарушил её права. В итоге Twitter скрыл посты студента.