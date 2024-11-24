В США суд отклонил требования регулятора наказать Маска

Маск должен был ответить регулятору на вопросы об обстоятельствах покупки тогда ещё соцсети Twitter за $44 млрд. По мнению суда, санкции не имеют смысла ещё и потому, что Маск отсутствовал на судебном заседании по уважительной причине, а также оплатил SEC командировочные расходы на сумму $2923.

Не явился предприниматель в суд в силу того, что присутствовал на запуске миссии Polaris Dawn (Полярный рассвет) компании SpaceX. SEC отказалась учитывать этот момент и потребовала от суда санкций в отношении Маска.

«Поскольку нынешние обстоятельства исключают любую возможность для значимой помощи, которую мог бы предоставить суд, просьба SEC является спорной», — заявила судья Корли.