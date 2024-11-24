В США суд отклонил требования регулятора наказать Маска

Опубликовано 24 ноября 2024, 19:301 мин.
В США суд отклонил требования регулятора наказать МаскаОн не дал показания по поводу покупки Twitter
Окружной судья США Жаклин Скотт Корли в Сан-Франциско отклонила иск Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) о наложении на Илона Маска внутренних санкций из-за его отсутствия 10 сентября на заседании по поводу его соцсети. Решение суда основано на том, что позже, 3 октября Маск всё же дал исчерпывающие показания, интересующие SEC.
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Маск должен был ответить регулятору на вопросы об обстоятельствах покупки тогда ещё соцсети Twitter за $44 млрд. По мнению суда, санкции не имеют смысла ещё и потому, что Маск отсутствовал на судебном заседании по уважительной причине, а также оплатил SEC командировочные расходы на сумму $2923.
Не явился предприниматель в суд в силу того, что присутствовал на запуске миссии Polaris Dawn (Полярный рассвет) компании SpaceX. SEC отказалась учитывать этот момент и потребовала от суда санкций в отношении Маска.
«Поскольку нынешние обстоятельства исключают любую возможность для значимой помощи, которую мог бы предоставить суд, просьба SEC является спорной», — заявила судья Корли.