В США тайно ввозили китайские военные товары под видом американских

Как пишут журналисты, американские подрядчики решили обойти запрет хитрым путём. Они приобретали товары в Китае, меняли им упаковку и товарные накладные. Замаскированную продукцию затем передавали армии США.

Схемой заинтересовались в ФБР. В махинациях подозревается крупная компания Aventura Technologies. Одно из направлений её деятельности — поставка камер высокой чёткости для нужд Военно-воздушных сил (ВВС) США. Эти устройства устанавливали в системы видеонаблюдения в авиационных ангарах, ремонтных и производственных цехах, на складах боеприпасов, а также в офисных зданиях Пентагона.

Подлог обнаружился, когда американские военные решили починить одну из камер и увидели китайские иероглифы под крышкой.

Теперь ФБР проверяет, не использовались ли устройства для передачи данных Китаю.