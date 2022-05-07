В США тестируют новый концепт гиперзвукового оружия

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В США тестируют новый концепт гиперзвукового оружияОтчитались об успешных испытаниях
Американская военно-промышленная корпорация Lockheed Martin начала тестировать новую концепцию гиперзвукового оружия. Сообщается, что его прототип летел со скоростью, в пять раз превышающей скорость звука, «в течение длительного периода» во время недавних успешных испытаний.
Это был второй полёт в рамках программы Hypersonic Air-breathing Weapon Concept (HAWC). Представители США назвали новый полёт важной вехой. Целью программы является проведение военных операций на более высоких скоростях и с более высокой эффективностью.
«Мы всё ещё анализируем данные лётных испытаний, но уверены, что предоставим ВВС и ВМС США отличные возможности для диверсификации технологий, доступных для их будущих миссий», — сказал руководитель программы DARPA HAWC. Отмечается, что аппарат достиг высоты 65 000 футов (почти 19 812 метров), что вдвое превышает крейсерскую высоту типичного коммерческого рейса.