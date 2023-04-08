В США удалили ключевые данные из государственного анализа безопасности мРНК вакцин COVID-19

В США удалили ключевые данные из государственного анализа безопасности мРНК вакцин COVID-19Чтобы выставить их в плохом свете
Представители органов здравоохранения Флориды обвиняются в замалчивании ключевых данных и статистики из анализа штата о безопасности вакцин мРНК COVID-19. Благодаря чему они ошибочно выставили их небезопасными для молодых мужчин, согласно черновым версиям анализа, полученным газетой Tampa Bay Times.
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Окончательный анализ, на основе которого в октябре прошлого года генеральный хирург Джозеф Ладапо рекомендовал молодым мужчинам в возрасте от 18 до 39 лет не вводить вакцину мРНК COVID-19, был широко раскритикован за низкое качество и сомнительные выводы.
Согласно черновикам, эпидемиологи штата, работавшие над отчетом, пришли к совершенно иным выводам. В черновой версии содержались данные, которые показывали, что COVID-19 создает гораздо больший риск смерти от сердечных заболеваний, чем вакцины с мРНК.
В частности, частота смертей, связанных с сердцем, от инфекции была более чем в 10 раз выше, чем от вакцины у людей в возрасте от 18 до 24 лет и более чем в пять раз выше у людей в возрасте от 25 до 39 лет.
Именно эти данные были полностью исключены из окончательного анализа.
Черновые версии анализа, написанные эпидемиологами штата, поддерживали использование мРНК, утверждая, что "риск, связанный с инфекцией COVID-19, явно перевешивает любые потенциальные риски, связанные с вакцинацией мРНК".
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