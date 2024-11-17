В США удалось поймать лишь 35 из 43 сбежавших из лаборатории обезьян

Опубликовано 17 ноября 2024, 23:151 мин.
В США удалось поймать лишь 35 из 43 сбежавших из лаборатории обезьянПобег обезьян и эму подчеркивает проблемы с содержанием животных
Недавний побег 43 обезьян из исследовательской лаборатории в США вызвал общественное беспокойство. На данный момент удалось поймать 35 из них, остальные восемь остаются на свободе. Фотографии показывают, что обезьяны играют и прыгают по деревьям. Власти просят не использовать дроны вблизи объекта, так как это пугает животных и усложняет их поимку.
Этот инцидент не первый: лаборатория, в которой содержится 7,000 обезьян, уже сталкивалась с побегами, включая случай с 19 обезьянами в 2016 году.
Тем временем в другом районе США уже три месяца на свободе бегают два эму. Их владелец, Сэм Морас, объяснил, что птицы дикие и их сложно поймать. Сейчас рассматривается возможность использования транквилизаторов.
Эти случаи подчеркивают трудности с контролем за животными в исследовательских и частных учреждениях страны, отмечают эксперты.