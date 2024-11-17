В США удалось поймать лишь 35 из 43 сбежавших из лаборатории обезьян

Этот инцидент не первый: лаборатория, в которой содержится 7,000 обезьян, уже сталкивалась с побегами, включая случай с 19 обезьянами в 2016 году.

Тем временем в другом районе США уже три месяца на свободе бегают два эму. Их владелец, Сэм Морас, объяснил, что птицы дикие и их сложно поймать. Сейчас рассматривается возможность использования транквилизаторов.

Эти случаи подчеркивают трудности с контролем за животными в исследовательских и частных учреждениях страны, отмечают эксперты.