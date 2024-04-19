В США удивились 16-кратной разнице в ценах больниц на одни и те же процедуры

Виновник? Так называемая «Плата за активацию травмы» (TAF) — стандартизированные коды для выставления счетов, призванные компенсировать затраты больниц на готовность к круглосуточной травматологической помощи. Эти сборы сильно различаются, причем наличные цены часто значительно ниже, чем согласованные тарифы, выплачиваемые страховыми компаниями.

Хотя федеральный закон от 2021 года обязывает больницы публично раскрывать свои цены, соблюдение этого требования оставляет желать лучшего. Отсутствие прозрачности делает практически невозможным для пациентов поиск лучшей цены, особенно во время чрезвычайных ситуаций, пишут исследователи.

Исследователи проанализировали данные по TAF из 761 больницы в 49 штатах.

Исследование «подчеркивает основную проблему системы здравоохранения США»: отсутствие прозрачности и дикие колебания цен на неотложную помощь. Это ставит в невыгодное положение как застрахованных, так и незастрахованных пациентов, считают ученые.