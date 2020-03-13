В США удивились способности России найти американские войска даже в Арктике

Сообщается, что арктический лагерь находится в море Бофорта на расстоянии в несколько десятков километров от берега. Российские самолёты пролетели над морем 9 марта. Полёт проходил на высоте 760 метров. Самолёты сопровождали американские истребители F-22 Raptor и канадские CF-18 Hornet.

Как утверждают американские СМИ, над лагерем пролетали российские стратегические бомбардировщики Ту-95. Однако в Минобороны России говорят, что в патрулировании участвовали противолодочные самолёты Ту-142.

В любом случае, как пишет издание «Военное обозрение», американцев восхитили способности российской авиации.