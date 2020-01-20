В США усомнились в возможности полёта россиян на Луну

Авторы материала пишут, что Россия по-прежнему надеется на высадку экипажа на Луну к 2030 году. Но это представляется весьма фантастичным. Дело в том, что реализация лунной программы в стране постоянно задерживается.

Например, российский корабль «Орёл» создаётся уже на протяжении последних 15 лет, по словам экспертов. А первый полёт сверхтяжёлой ракеты «Енисей», которая должна будет выводить корабль в космос, намечен только на 2028 год.

Ранее в России уже критиковали проект корабля. Напомним, недавно стало известно, что Роскосмос в 2021 году выделит больше восьми миллиардов рублей на производство «Орла».