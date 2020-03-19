В США в анимационном ролике показали уничтожение российских «Тополя» и С-400

Видео демонстрирует, как против российских ракетного комплекса стратегического назначения РТ-2ПМ2 «Тополь-М» и зенитного ракетного комплекса С-400 «Триумф» борются современные аппараты США.

Наведение ракеты на цель осуществляют с помощью истребителей, беспилотников и самолётов дальнего радиолокационного обнаружения и управления. Упор, в целом, делается на работу в единой системе. Всё показано схематично. Ролик, кстати, принадлежит Skunk Works — одному из отделений компании Lockheed Martin, которое занимается секретными разработками.

Напомним, недавно другой американский производитель Bell опубликовал анимационный ролик, в котором продемонстрировал уничтожение российской ракетной системы С-400 новым вертолётом 360 Invictus.