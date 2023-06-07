В США вертолёты морпехов вооружат дронами-камикадзе

16:41, 07 июня 2023
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В США вертолёты морпехов вооружат дронами-камикадзеВместо некоторых ракет
Бригадный генерал Стивен Лайтфут, директор Управления развития возможностей Пентагона заявил, что вертолёты Корпуса морской пехоты вооружат дронами-камикадзе вместо некоторых типов ракет Hallfire.
Несмотря на эффективность этих боеприпасов на различных театрах военных действий, они не подходят для возможного противостояния с Китаем в Индо-Тихоокеанском регионе: недостаточно дальности полёта.
По этой причине перспективные дроны-камикадзе могут объединяться в сети и иметь дальность полёта в сотни километров. Удобство такого решения и в том, что барражирующие боеприпасы можно будет запускать с наземных установок.