В США вертолёты морпехов вооружат дронами-камикадзе

Несмотря на эффективность этих боеприпасов на различных театрах военных действий, они не подходят для возможного противостояния с Китаем в Индо-Тихоокеанском регионе: недостаточно дальности полёта.

По этой причине перспективные дроны-камикадзе могут объединяться в сети и иметь дальность полёта в сотни километров. Удобство такого решения и в том, что барражирующие боеприпасы можно будет запускать с наземных установок.