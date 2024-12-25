В США внезапно отменили все рейсы федеральной авиакомпании American Airlines

В уведомлении от Федерального управления гражданской авиации (FAA) нет конкретики, только факт приостановки рейсов и просьба не паниковать. Согласно официальному сообщению American Airlines, безопасность пассажиров — главный приоритет компании, и перевозчик обязуется доставить всех пассажиров в пункт назначения, как только проблема будет устранена.

На сайтах и форумах пользователи выражают недовольство и разочарование по этому поводу. На данный момент нет дополнительной информации о причинах проблемы или времени её устранения.