Наука и технологии
Опубликовано 25 декабря 2024, 14:15
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В США внезапно отменили все рейсы федеральной авиакомпании American Airlines

Причины неизвестны
Американский авиаперевозчик American Airlines внезапно приостановил все рейсы из-за некоей «технической проблемы», и на данный момент неизвестно, когда полёты будут возобновлены.
В США внезапно отменили все рейсы федеральной авиакомпании American Airlines
© Forsaken Films / Unsplash

В уведомлении от Федерального управления гражданской авиации (FAA) нет конкретики, только факт приостановки рейсов и просьба не паниковать. Согласно официальному сообщению American Airlines, безопасность пассажиров — главный приоритет компании, и перевозчик обязуется доставить всех пассажиров в пункт назначения, как только проблема будет устранена.

На сайтах и форумах пользователи выражают недовольство и разочарование по этому поводу. На данный момент нет дополнительной информации о причинах проблемы или времени её устранения.