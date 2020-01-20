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В США восхитились новейшим беспилотным бомбардировщиком России

Но он появится не раньше 2040 года
Американское издание Millitary Watch оценило проект российского дозвукового стратегического беспилотного бомбардировщика. По мнению экспертов, аппарат может стать первым в своём роде.

О том, что в России будет создан беспилотный стратегический бомбардировщик, стало известно в конце прошлого года. Сообщается, что аппарат станет достаточно универсальным для того чтобы «решать все задачи, с которыми сталкивается дальняя авиация». Вероятнее всего, в конструкцию беспилотника ляжет схема «летающее крыло».

Зарубежные эксперты считают, что данный самолёт может стать первым в мире беспилотным стратегическим бомбардировщиком. Они также упоминают, что будущий американский бомбардировщик B-21 тоже, возможно, сможет действовать без пилотов.

Журналисты также заинтересовались, чем же будет вооружен российский беспилотник. Возможно, он сможет наносить тактические удары и осуществлять корабельную охоту.

Стоит отметить, что новый аппарат будет создан в России ориентировочно к 2040 году.