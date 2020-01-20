В США восхитились новейшим беспилотным бомбардировщиком России

О том, что в России будет создан беспилотный стратегический бомбардировщик, стало известно в конце прошлого года. Сообщается, что аппарат станет достаточно универсальным для того чтобы «решать все задачи, с которыми сталкивается дальняя авиация». Вероятнее всего, в конструкцию беспилотника ляжет схема «летающее крыло».

Зарубежные эксперты считают, что данный самолёт может стать первым в мире беспилотным стратегическим бомбардировщиком. Они также упоминают, что будущий американский бомбардировщик B-21 тоже, возможно, сможет действовать без пилотов.

Журналисты также заинтересовались, чем же будет вооружен российский беспилотник. Возможно, он сможет наносить тактические удары и осуществлять корабельную охоту.

Стоит отметить, что новый аппарат будет создан в России ориентировочно к 2040 году.