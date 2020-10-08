В США «воскресили» погибшего во время стрельбы школьника для предвыборного ролика

Хоакин Оливер в возрасте 17 лет погиб во время стрельбы в средней школе Марджори Стоунман Дуглас. Тему «колумбайна» и освещает deepfake подростка в социальном ролике. «Воскрешённый» Хоакин рассказывает, что его убили два года назад, а грядущее голосование могло стать первым в его жизни, но его лишили возможности что-то выбирать. Убийства людей во время стрельбы продолжаются до сих пор, и с этим нужно что-то решать. Хоакин призвал зрителей пойти и проголосовать. Что интересно, в ролике участвовали и родители погибшего подростка.

Некоторые пользователи соцсетей раскритиковали видео: сочли его неэтичным и пугающим.