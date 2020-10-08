Наука и технологии
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В США «воскресили» погибшего во время стрельбы школьника для предвыборного ролика
Люди осудили это
Американская некоммерческая организация Change the Ref использовала технологию deepfake, чтобы «воскресить» погибшего во время стрельбы школьника. Его лицо наложили на лицо актёра для предвыборного ролика. В нём подросток призывает людей голосовать на грядущих выборах президента США.
Хоакин Оливер в возрасте 17 лет погиб во время стрельбы в средней школе Марджори Стоунман Дуглас. Тему «колумбайна» и освещает deepfake подростка в социальном ролике. «Воскрешённый» Хоакин рассказывает, что его убили два года назад, а грядущее голосование могло стать первым в его жизни, но его лишили возможности что-то выбирать. Убийства людей во время стрельбы продолжаются до сих пор, и с этим нужно что-то решать. Хоакин призвал зрителей пойти и проголосовать. Что интересно, в ролике участвовали и родители погибшего подростка.
Некоторые пользователи соцсетей раскритиковали видео: сочли его неэтичным и пугающим.