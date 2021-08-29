В США воссоздадут советского «морского монстра»

Отмечается, что Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США (DARPA) хочет получит новый тип транспортного средства с подводными крыльями. В заявлении также говорится, что традиционные воздушные и морские платформы имеют «серьёзные эксплуатационные ограничения». Например, грузовым судам могут потребоваться недели, чтобы добраться до пункта назначения, а грузовые самолёты имеют ограниченные размеры и требуют подготовленных взлётно-посадочных полос.

DARPA чётко указывает, что хочет, чтобы новый аппарат мог взлетать и приземляться на воду, минуя традиционные взлётно-посадочные полосы. Также военные хотят, чтобы судно могло летать достаточно высоко, чтобы избегать препятствий в воде.