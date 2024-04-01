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Наука и технологии
Опубликовано 01 апреля 2024, 03:00
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В США возмутились законами о проверке возраста при открытии порно-сайтов

Назвав ошибочным решением сложной проблемы
404 Media осудила законопроекты США о проверке возраста для контента для взрослых, называя их «неэффективным и вредным решением». Они утверждают, что эти законы, уже принятые в восьми штатах, основаны на «заблуждении», что ограничение доступа действительно предотвратит просмотр порно.
В США возмутились законами о проверке возраста при открытии порно-сайтов
© Ferra

404 Media предупреждает, что эти законы толкают пользователей, в том числе несовершеннолетних, к немодерируемым, небезопасным альтернативам, в которых отсутствует проверка возраста. По их мнению, это вредит как законным создателям контента, так и всей интернет-инфраструктуре.

Хотя сторонники этих законопроектов утверждают, что они защищают детей, 404 Media со ссылкой на экспертов утверждает, что они просто «разрушают основы интернета». Они ссылаются на юридические прецеденты, в которых возрастная проверка считается неконституционной, что в конечном итоге ограничивает доступ ко всему онлайн-контенту, а не только к порнографии.

Помимо неэффективности, 404 Media подчеркивает риски для конфиденциальности. Проверка возраста часто требует от платформ сбора конфиденциальных данных, таких как удостоверения личности и сканы лица, что создает золотую жилу для хакеров и злоумышленников.

Источник:404Media
Автор:Максим Многословный
Теги:
#порно
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#сша
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#критика