В США возродился интерес к активным системам защиты для боевых машин Stryker

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В США возродился интерес к активным системам защиты для боевых машин StrykerВсё из-за боевых действий на территории Украины
Из-за российско-украинского конфликта в США возобновился интерес к созданию активных систем защиты от тяжёлых ударов для боевой машины Stryker. Несколько лет назад это отодвинули на второй план, но теперь всё изменилось.
Сообщается, что начиная с 2016 года, военные оценивали системы, которые могли бы обеспечить повышенную защиту Stryker. В 2019 году было принято решение приостановить работу над этим. Теперь, по словам руководителя Stryker Brigade Combat Team, возобновился интерес к противоракетной оборонительной системе для сил Stryker в Европе. Военные хотят получить систему, которую можно было бы быстро развернуть.
Специалисты добавили, что, хотя такая система может быть быстро введена в эксплуатацию из острой необходимости, нужно будет сделать больше, чтобы увеличить уровень соответствия эксплуатационным требованиям.