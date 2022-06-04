В США возродился интерес к активным системам защиты для боевых машин Stryker

Сообщается, что начиная с 2016 года, военные оценивали системы, которые могли бы обеспечить повышенную защиту Stryker. В 2019 году было принято решение приостановить работу над этим. Теперь, по словам руководителя Stryker Brigade Combat Team, возобновился интерес к противоракетной оборонительной системе для сил Stryker в Европе. Военные хотят получить систему, которую можно было бы быстро развернуть.

Специалисты добавили, что, хотя такая система может быть быстро введена в эксплуатацию из острой необходимости, нужно будет сделать больше, чтобы увеличить уровень соответствия эксплуатационным требованиям.