В США впервые показали новую суперпушку

Изображение и макеты SLRC опубликовали в Twitter. Эту пушку разрабатывает исследовательская лаборатория армии США. Рисунки артиллерийского орудия и реактивного снаряда для него представили на американо-британской конференции US-UK Modernization Demonstration Event, которая прошла 20 февраля на Абердинском полигоне в штате Мэриленд.

Суперпушка чем-то напоминает американскую 280-мм пушку М65 «Атомная Энни», способную стрелять ядерными зарядами на дальность до 36 километров. Однако новинка обладает бОльшими возможностями. Дальность её стрельбы превышает 1000 морских миль (1852 километра).

Прототип SLRC должен быть готов в 2023 году. После его испытаний военные решат, продолжать ли работу над проектом.