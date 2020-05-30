В США впервые полетал самый большой в мире электрический самолёт

Сообщается, что первый испытательный полет машины прошёл успешно. Он состоятся в Мозес-Лейк в штате Вашингтон, а именно в аэропорту Грант Каунти. Всего за время испытаний самолёт пробыл в воздухе около получаса.

В AeroTEC уточнили, что для испытаний и сертификации электрических самолётов пока просто не существует дорожной карты. Поэтому компания, по сути, преодолела новый рубеж.

Стоит отметить, что при электрификации Cessna Grand Caravan турбовинтовой двигатель мощностью 648 киловатт заменили электрическим мотором magni500 мощностью 560 киловатт.

Электрические самолёты считаются более безопасными для природы, чем традиционные.