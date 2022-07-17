В США впервые за 7 лет предложили повысить стандарт скорости интернета

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В США впервые за 7 лет предложили повысить стандарт скорости интернетаС 2015 года уже многое изменилось
В 2015 году Федеральная комиссия по связи (FCC) США утвердила стандарт для широкополосной передачи данных — 25 Мбит/с. С тех пор прошло семь лет, и нынешнее руководство ведомства считает, что пора поднять стандарт до 100 Мбит/с.
FCC говорит, что в нынешних условиях стандарт для широкополосного доступа в интернет (ШПД) должен составлять 100 Мбит/с для скачивания, и 20 Мбит/с — для загрузки. Текущий стандарт составляет 25 Мбит/с и 3 Мбит/с соответственно.
Глава FCC выразила желание продолжать увеличивать стандарт скорости интернет-соединения в будущем. Отмечается, что в будущем стандарт может быть увеличен до 1 Гбит/с для скачивания и 500 Гбит/с для загрузки.