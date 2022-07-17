В США впервые за 7 лет предложили повысить стандарт скорости интернета

FCC говорит, что в нынешних условиях стандарт для широкополосного доступа в интернет (ШПД) должен составлять 100 Мбит/с для скачивания, и 20 Мбит/с — для загрузки. Текущий стандарт составляет 25 Мбит/с и 3 Мбит/с соответственно.

Глава FCC выразила желание продолжать увеличивать стандарт скорости интернет-соединения в будущем. Отмечается, что в будущем стандарт может быть увеличен до 1 Гбит/с для скачивания и 500 Гбит/с для загрузки.