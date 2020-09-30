В США ввели оплату товаров на кассе сканированием ладони

Особенности поверхности ладони клиента связывают с номером кредитной карты. Всё это делает технология под названием Amazon One. Компания рассказала, что выберет некоторые свои магазины без физических продавцов Amazon Go, где будет использоваться новинка.

Чтобы зарегистрироваться в системе Amazon One, нужно вставить в устройство свою кредитную карту, а затем провести над ним ладонью. Система запомнит и сохранит номер кредитной карты, а также рисунок поверхности ладони. В дальнейшем можно будет расплачиваться одной ладонью.

Как уже упоминалось, пока проделать эту процедуру можно только в двух магазинах компании. Другие точки Amazon оборудует в ближайшие месяцы.