Наука и технологии
Сегодня 18:44
В США ввели оплату товаров на кассе сканированием ладони
Это разработка Amazon
Американская компания Amazon представила устройство для оплаты товаров на кассе сканированием ладони. Технология доступна в двух магазинах компании в Сиэтле в штате Вашингтон.
Особенности поверхности ладони клиента связывают с номером кредитной карты. Всё это делает технология под названием Amazon One. Компания рассказала, что выберет некоторые свои магазины без физических продавцов Amazon Go, где будет использоваться новинка.
Чтобы зарегистрироваться в системе Amazon One, нужно вставить в устройство свою кредитную карту, а затем провести над ним ладонью. Система запомнит и сохранит номер кредитной карты, а также рисунок поверхности ладони. В дальнейшем можно будет расплачиваться одной ладонью.
Как уже упоминалось, пока проделать эту процедуру можно только в двух магазинах компании. Другие точки Amazon оборудует в ближайшие месяцы.