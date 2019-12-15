В США ввели режим чрезвычайной ситуации из-за атаки хакеров

Об этом мэр рассказал в Twitter. По его информации, в ночь на пятницу была зафиксирована «подозрительная активность» в городской сети. Как заявили специалисты, инцидент представлял угрозу для безопасности Нового Орлеана. Чтобы предотвратить нежелательные последствия, серверы городской сети были отключены.

Стоит отметить, что это не первый раз, когда городская инфраструктура США пострадала от кибератак. Недавно хакеры напали на одну из самых крупных сетей больниц в штате Нью-Джерси. Из-за этого была нарушена работа 17 учреждений здравоохранения. Сообщается, что злоумышленники пытались внедрить вирус-вымогатель.