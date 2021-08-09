В США выбрали лучший российский истребитель

Он считает, что благодаря модернизации данный самолёт можно назвать лучшим российским истребителем для завоевания превосходства в воздухе без стелс-технологий. Су-35С сочетает в себе универсальность и рентабельность.

Эксперт, слова которого приводит «Российская газета», заявил, что этот истребитель превосходит многие аналоги четвёртого поколения. Он лучше даже американского F-22 Raptor, который относят к самолётам пятого поколения. Преимущества Су-35С — огромная боевая нагрузка и «удивительно гибкий набор вооружения». Первая равна 8000 килограммов. Этот вес можно распределить по 12 узлам подвески. Истребитель способен наносить удары по любым целям, благодаря обширному арсеналу вооружений. То есть американский эксперт дал Су-35С очень высокую оценку.