В США выпустили международные правила по освоению Луны

В соглашениях NASA прописаны десять принципов исследования Луны. Так вводится понятие «безопасных зон» для стран. Другие государства обязаны уважать их границы. Также документ гарантирует, что страны смогут добывать ресурсы Луны и использовать их в своих целях. Правда, при этом участники соглашения должны регистрировать космические аппараты, которые применяются на спутнике. Помимо этого, они должны будут свободно обмениваться научными данными.

Страны также будут обязаны защищать все исторические объекты на Луне. Это, например, луноходы, аппараты и места посадок миссий «Аполлон». Нужно будет и уменьшать количество космического мусора.

И ещё одно — страны должны будут публично рассказывать о планах и политиках по освоению Луны и использовать спутник только в мирных целях.