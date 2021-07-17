В США выпустили первую улучшенную термоядерную боеголовку W88

Как пишет «Лента.ру», новая боеголовка называется W88 Alteration 370 (Alt 370). Она имеет обновлённую систему инициации заряда и разъём громоотвода.

Технические характеристики новой боеголовки засекречены. Известно, что на её разработку ушло 11 лет. В целом, на программу модернизации боеголовок США выделили $2,3 млрд.

Также журналисты уточнили, что лётные испытания американской перспективной межконтинентальной баллистической ракеты GBSD должны состояться в 2023 году. Она должна будет заменить LGM-30G Minuteman III, которая стоит на вооружении с 1970 года.