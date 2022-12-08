В США выпустили последний самолёт Boeing 747

21:18, 08 декабря 2022
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В США выпустили последний самолёт Boeing 747Больше эта модель производиться не будет
В США выпустили последний пассажирский самолёт Boeing 747. Об этом сообщил представитель компании, генеральный менеджер программ Boeing 747 и 767 Ким Смит. Последний самолёт этой модели приобрела авиакомпания Atlas Air.
Фото: Cnn.com
Последний самолёт этой марки был сделан в городе Эверетт, штат Вашингтон. Но больше производиться он не будет в силу нарастающей конкуренции между Boeing и Airbus.
Обе компании уже перешли с четырёхдвигательных самолётов на двухдвигательные широкофюзеляжные. «Эра четырёхдвигательных авиалайнеров заканчивается, поскольку Boeing и конкурирующий Airbus полностью перешли на семейства двухдвигательных широкофюзеляжных самолётов», — уточняет издание.
Отмечается, что производство Boeing 747 началось в 1960-х годах.