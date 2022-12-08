В США выпустили последний самолёт Boeing 747

Последний самолёт этой марки был сделан в городе Эверетт, штат Вашингтон. Но больше производиться он не будет в силу нарастающей конкуренции между Boeing и Airbus.

Обе компании уже перешли с четырёхдвигательных самолётов на двухдвигательные широкофюзеляжные. «Эра четырёхдвигательных авиалайнеров заканчивается, поскольку Boeing и конкурирующий Airbus полностью перешли на семейства двухдвигательных широкофюзеляжных самолётов», — уточняет издание.

Отмечается, что производство Boeing 747 началось в 1960-х годах.