Наука и технологии
Сегодня 21:09
В США выразили опасения о возможности российских подлодок перерезать интернет-кабели
Это могут делать мини-аппараты
Авторы американского издания Forbes выразили опасения о возможности российских подлодок перерезать интернет-кабели. Журналисты считают, что Москва вкладывает огромные средства, чтобы такие операции можно было технически проводить.
В Forbes отметили, что пока не существует неопровержимых доказательств того, что российские военные пытаются повредить кабели, проложенные по дну Атлантического океана между США и Европой. Но исключать вероятность такого события нельзя.
В целом, американские журналисты считают уязвимым местом западных стран именно их зависимость от подводных коммуникаций. А у России есть флот подлодок, способных добраться до кабелей. В частности, это могут делать российские мини-подлодки типа АГС. К такому типу относилась АГС-31 «Лошарик». Эти аппараты могут повредить кабели или подключить к ним шпионскую аппаратуру. Однако самостоятельно прибыть на место они не могут: их доставляют более крупные субмарины.