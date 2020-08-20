В США выразили опасения о возможности российских подлодок перерезать интернет-кабели

В Forbes отметили, что пока не существует неопровержимых доказательств того, что российские военные пытаются повредить кабели, проложенные по дну Атлантического океана между США и Европой. Но исключать вероятность такого события нельзя.

В целом, американские журналисты считают уязвимым местом западных стран именно их зависимость от подводных коммуникаций. А у России есть флот подлодок, способных добраться до кабелей. В частности, это могут делать российские мини-подлодки типа АГС. К такому типу относилась АГС-31 «Лошарик». Эти аппараты могут повредить кабели или подключить к ним шпионскую аппаратуру. Однако самостоятельно прибыть на место они не могут: их доставляют более крупные субмарины.