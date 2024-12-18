В США выросли продажи бункеров. Эксперты не верят в их эффективность

Опубликовано 18 декабря 2024, 18:381 мин.
В США выросли продажи бункеров. Эксперты не верят в их эффективностьГоворят, что они не обеспечивают достаточной защиты
В США выросли продажи бункеров. Опасения по поводу ядерной войны толкают американцев на покупку частных бункеров. Этот рынок процветает, предлагая все — от небольших убежищ до роскошных подземных домов. Но эксперты предупреждают, что эти бункеры дают «ложное чувство безопасности».
Они утверждают, что выжить после ядерного взрыва крайне маловероятно даже при наличии бункера. По их мнению, необходимо сосредоточиться на предотвращении ядерного конфликта, а не на подготовке к его последствиям.
Правительственные агентства, такие как FEMA, согласны с этим. Они советуют искать убежище в существующих зданиях, например в подвалах или в центре больших сооружений. Эти помещения могут обеспечить защиту от радиоактивных осадков, представляющих «главную опасность» после ядерного взрыва.
Пусть Fallout остаётся игрой.