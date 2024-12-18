В США выросли продажи бункеров. Эксперты не верят в их эффективность

Они утверждают, что выжить после ядерного взрыва крайне маловероятно даже при наличии бункера. По их мнению, необходимо сосредоточиться на предотвращении ядерного конфликта, а не на подготовке к его последствиям.

Правительственные агентства, такие как FEMA, согласны с этим. Они советуют искать убежище в существующих зданиях, например в подвалах или в центре больших сооружений. Эти помещения могут обеспечить защиту от радиоактивных осадков, представляющих «главную опасность» после ядерного взрыва.

Пусть Fallout остаётся игрой.