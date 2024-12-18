Наука и технологии
Опубликовано 18 декабря 2024, 18:38
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В США выросли продажи бункеров. Эксперты не верят в их эффективность

Говорят, что они не обеспечивают достаточной защиты
В США выросли продажи бункеров. Опасения по поводу ядерной войны толкают американцев на покупку частных бункеров. Этот рынок процветает, предлагая все — от небольших убежищ до роскошных подземных домов. Но эксперты предупреждают, что эти бункеры дают «ложное чувство безопасности».
В США выросли продажи бункеров. Эксперты не верят в их эффективность
© Ferra

Они утверждают, что выжить после ядерного взрыва крайне маловероятно даже при наличии бункера. По их мнению, необходимо сосредоточиться на предотвращении ядерного конфликта, а не на подготовке к его последствиям.

Правительственные агентства, такие как FEMA, согласны с этим. Они советуют искать убежище в существующих зданиях, например в подвалах или в центре больших сооружений. Эти помещения могут обеспечить защиту от радиоактивных осадков, представляющих «главную опасность» после ядерного взрыва.

Пусть Fallout остаётся игрой.

Источник:AP
Автор:Максим Многословный
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#Ядерное оружие