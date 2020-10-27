Наука и технологии
Сегодня 15:59
В США высоко оценили новейшую российскую боевую экипировку
«Сотник»
Издание США National Interest высоко оценило новейшую российскую боевую экипировку «Сотник». В неё войдут противоминная обувь, противорадиолокационный костюм и ткань для сокрытия в инфракрасном свете.
Новую экипировку создаёт госкорпорация Ростех, пишет «РИА Новости». Сообщается, часть из описанных выше высокотехнологичных компонентов уже разработана.
В National Interest отметили, что новые технологии повысят осведомленность солдата о боевой обстановке. Также он сможет затрачивать меньше физических усилий, а риск для его жизни будет снижен.
Из интересных опций у «Сотника» будет интеграция с микродронами, которые смогут передавать изображение с бортовых камер на смотровой щиток каски солдата или очки наподобие Google Glass.
National Interest пишет, что российские подразделения специального назначения получат новую экипировку к 2025 году, а все остальные подразделения — к 2030.