В США высоко оценили новейшую российскую боевую экипировку

Новую экипировку создаёт госкорпорация Ростех, пишет «РИА Новости». Сообщается, часть из описанных выше высокотехнологичных компонентов уже разработана.

В National Interest отметили, что новые технологии повысят осведомленность солдата о боевой обстановке. Также он сможет затрачивать меньше физических усилий, а риск для его жизни будет снижен.

Из интересных опций у «Сотника» будет интеграция с микродронами, которые смогут передавать изображение с бортовых камер на смотровой щиток каски солдата или очки наподобие Google Glass.

National Interest пишет, что российские подразделения специального назначения получат новую экипировку к 2025 году, а все остальные подразделения — к 2030.