В США высоко оценили тактическое ядерное оружие России

По подсчётам National Interest, у России есть от трёх до шести тысяч боеголовок. «Российская газета» отметила, что на самом деле, нет чётких определений, какое оружие можно считать тактическим, а какое — стратегическим. Можно отталкиваться от того, что тактические заряды в основном используются на поле боя в момент столкновения.

По оценке National Interest, крупнейший арсенал тактических ядерных боеголовок в России отдан Военно-морскому флоту (ВМФ). Заряды можно устанавливать на крылатые ракеты «Калибр» для надводных кораблей и подводных лодок.

Затем по числу тактических ядерных боеголовок идут Военно-воздушные силы (ВВС) России. Заряды можно ставить на гиперзвуковые ракеты «Кинжал». А вот у Сухопутных войск ядерный потенциал увеличивается с помощью мобильных ракетных комплексов «Искандер-М».