В США Высшая лига бейсбола протестировала автоматизированную систему судейства

Уникальная «умная» система использует индивидуальные антропометрические данные игроков для формирования персональных зон удара. В случае возникновения спорных ситуаций между игроками и судьями, окончательное решение остаётся за судьями-людьми, которые могут запросить просмотр видеоматериалов.

Каждая команда должна выполнить по два задания, успешное выполнение которых предоставит право на дополнительный бросок. В ходе весенних тренировок система ABS продемонстрировала эффективность в 52,2% случаев. Пока система тестируется, но с 2026 года планируется постоянное использование и распространение на другие лиги.

Система ABS включает в себя четыре ключевых компонента: систему отслеживания MLB, интерфейс оператора стадиона для выбора правильного бэттера, сервер MLB, получающий данные отслеживания и содержащий код для оценки удара по мячу, и систему связи с низкой задержкой для передачи вызовов судье.

«Новая зона страйка будет означать, что зона страйка для каждого игрока будет привязана к его телу и стойке, а не к универсальной формуле. Новая зона страйка будет больше похожа на зону страйка, которую используют судьи-люди, хотя верхняя граница по-прежнему будет ниже верхней границы зоны страйка в MLB», — сказано в материале.