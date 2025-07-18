Наука и технологии
Опубликовано 18 июля 2025, 22:30
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В США Высшая лига бейсбола протестировала автоматизированную систему судейства

Для точности оценок
Американский спортивный сайт CBS Sports рассказал, что в рамках проведения матча всех звёзд Высшей лиги бейсбола (MLB) на стадионе «Труист Парк» была впервые внедрена автоматизированная система для определения страйкаутов (ABS). Якобы это нужно для минимизации субъективности и человеческого фактора при судействе на играх.
В США Высшая лига бейсбола протестировала автоматизированную систему судейства
© Chris Chow / Unsplash

Уникальная «умная» система использует индивидуальные антропометрические данные игроков для формирования персональных зон удара. В случае возникновения спорных ситуаций между игроками и судьями, окончательное решение остаётся за судьями-людьми, которые могут запросить просмотр видеоматериалов.

Каждая команда должна выполнить по два задания, успешное выполнение которых предоставит право на дополнительный бросок. В ходе весенних тренировок система ABS продемонстрировала эффективность в 52,2% случаев. Пока система тестируется, но с 2026 года планируется постоянное использование и распространение на другие лиги.

Система ABS включает в себя четыре ключевых компонента: систему отслеживания MLB, интерфейс оператора стадиона для выбора правильного бэттера, сервер MLB, получающий данные отслеживания и содержащий код для оценки удара по мячу, и систему связи с низкой задержкой для передачи вызовов судье.

«Новая зона страйка будет означать, что зона страйка для каждого игрока будет привязана к его телу и стойке, а не к универсальной формуле. Новая зона страйка будет больше похожа на зону страйка, которую используют судьи-люди, хотя верхняя граница по-прежнему будет ниже верхней границы зоны страйка в MLB», — сказано в материале.

Источник:CBS Sports
Автор:Андрей Кадуков
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