В США выяснили, где люди чаще всего видят НЛО

Большое количество сообщений об НЛО в Калифорнии отчасти объясняется большим количеством населения, что, естественно, приводит к увеличению числа наблюдений и сообщений. Кроме того, большое количество баз ВВС США, расположенных в Калифорнии, может способствовать увеличению числа сообщений: чаще всего НЛО- испытания военных разработок.

Национальный центр сообщений об НЛО, некоммерческая организация, расположенная в штате Вашингтон, зарегистрировала более 133 000 случаев наблюдения НЛО по всей стране. Для тех, кто считает, что видел что-то необычное, Центр предлагает круглосуточную горячую линию для сообщений о наблюдениях.