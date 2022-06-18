В США взломали заправку, чтобы продавать топливо дешевле

Задержанные получили незаконный доступ к бензоколонкам, а затем продавали бензин по сниженной цене через приложение и рекламировали операцию в социальных сетях. Полиция установила, что за несколько дней у станции было украдено бензина на тысячи долларов.

Отмечается, что американцы, скорее, поддержали преступников. Они отметили, что ребята просто пытались сделать топливо доступнее.

Напомним, цены на бензин в США продолжают обновлять исторические рекорды. Предполагается, что топливо дорожает из-за быстрорастущей инфляции и неопределённости на мировом рынке энергоносителей, во многом связанной с российско-украинским конфликтом.