В США взломали заправку, чтобы продавать топливо дешевле

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В США взломали заправку, чтобы продавать топливо дешевлеЦены на бензин в стране растут
Полиция Вирджиния-Бич, штат Вирджиния, арестовала двух мужчин, которые каким-то образом взломали местную заправочную станцию. Их целью было заполучить дешёвое топливо, которое они затем перепродали со скидкой другим людям. Вот такие «робины гуды».
Задержанные получили незаконный доступ к бензоколонкам, а затем продавали бензин по сниженной цене через приложение и рекламировали операцию в социальных сетях. Полиция установила, что за несколько дней у станции было украдено бензина на тысячи долларов.
Отмечается, что американцы, скорее, поддержали преступников. Они отметили, что ребята просто пытались сделать топливо доступнее.
Напомним, цены на бензин в США продолжают обновлять исторические рекорды. Предполагается, что топливо дорожает из-за быстрорастущей инфляции и неопределённости на мировом рынке энергоносителей, во многом связанной с российско-украинским конфликтом.