В США забили тревогу из-за подземных токсичных свинцовых кабелей

Поводом для расследования послужил репортаж Wall Street Journal, в котором было обнаружено, что уровень свинца, превышающий безопасные для детей пределы, был выявлен в более чем 100 пробах, взятых вблизи кабелей со свинцовой изоляцией в трех штатах. EPA планирует взять дополнительные пробы в других частях страны.

Ассоциация телекоммуникаций США (USTelecom), представляющая американских операторов связи, заявила, что Verizon сотрудничает с EPA. AT&T также заявила, что сотрудничает с расследованием.

Операторы, в сетях которых используются кабели со свинцовой изоляцией, заявили, что эти кабели не представляют угрозы и не являются основным источником загрязнения окружающей среды. Однако в отчете WSJ говорится, что со временем свинец из кабелей может просачиваться в окружающую среду, загрязняя почву, воду и воздух.

Ожидается, что EPA опубликует результаты расследования в ближайшие месяцы.