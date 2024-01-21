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Наука и технологии
Опубликовано 21 января 2024, 13:27
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В США забили тревогу из-за подземных токсичных свинцовых кабелей

Они вредны экологии
Агентство по охране окружающей среды США (EPA) начало высокоприоритетное расследование использования американскими телекоммуникационными операторами кабелей со свинцовой оболочкой. Агентство запросило встречу с представителями отрасли, чтобы обсудить этот вопрос, который в последние месяцы вызывает все большую озабоченность.

Поводом для расследования послужил репортаж Wall Street Journal, в котором было обнаружено, что уровень свинца, превышающий безопасные для детей пределы, был выявлен в более чем 100 пробах, взятых вблизи кабелей со свинцовой изоляцией в трех штатах. EPA планирует взять дополнительные пробы в других частях страны.

Ассоциация телекоммуникаций США (USTelecom), представляющая американских операторов связи, заявила, что Verizon сотрудничает с EPA. AT&T также заявила, что сотрудничает с расследованием.

Операторы, в сетях которых используются кабели со свинцовой изоляцией, заявили, что эти кабели не представляют угрозы и не являются основным источником загрязнения окружающей среды. Однако в отчете WSJ говорится, что со временем свинец из кабелей может просачиваться в окружающую среду, загрязняя почву, воду и воздух.

Ожидается, что EPA опубликует результаты расследования в ближайшие месяцы.

Источник:WSJ
Автор:Максим Многословный
Теги:
#исследование
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#сша
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#Токсин
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