В США задались вопросом, этично ли иметь детей в условиях изменения климата

В США задались вопросом, этично ли иметь детей в условиях изменения климатаLA Times исследует проблемы климата, влияющие на репродуктивные функции
Статья затрагивает множество аспектов, от потенциального качества жизни будущих поколений до экологических последствий увеличения числа людей на планете, которая “и так уже борется с сокращением ресурсов и повышением температуры”. Изменение климата не только влияет на принятие решения о родительстве, но и непосредственно воздействует на репродуктивное здоровье, пишет издание: повышение температуры и загрязнение окружающей среды связаны с такими негативными последствиями, как мертворождение и преждевременные роды.
В конечном счете, в статье говорится о том, что решение иметь детей может рассматриваться как “акт надежды” - обязательство сформировать лучшее будущее. Ссылаясь на книгу Элизабет Раш "Ускорение", авторы делают вывод, что родительство может отражать “веру в возможность перемен и готовность внести свой вклад в эти перемены”.