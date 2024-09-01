В США задались вопросом, этично ли иметь детей в условиях изменения климата

Статья затрагивает множество аспектов, от потенциального качества жизни будущих поколений до экологических последствий увеличения числа людей на планете, которая “и так уже борется с сокращением ресурсов и повышением температуры”. Изменение климата не только влияет на принятие решения о родительстве, но и непосредственно воздействует на репродуктивное здоровье, пишет издание: повышение температуры и загрязнение окружающей среды связаны с такими негативными последствиями, как мертворождение и преждевременные роды.

В конечном счете, в статье говорится о том, что решение иметь детей может рассматриваться как “акт надежды” - обязательство сформировать лучшее будущее. Ссылаясь на книгу Элизабет Раш "Ускорение", авторы делают вывод, что родительство может отражать “веру в возможность перемен и готовность внести свой вклад в эти перемены”.