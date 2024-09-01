Наука и технологии
Опубликовано 01 сентября 2024, 11:18
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В США задались вопросом, этично ли иметь детей в условиях изменения климата

LA Times исследует проблемы климата, влияющие на репродуктивные функции
В недавней статье Los Angeles Times поднялся вопрос: этично ли иметь детей в эпоху изменения климата? По данным исследования Pew Research, 26 % американских взрослых в возрасте от 18 до 49 лет, которые не планируют заводить детей, в качестве основного фактора называют экологические проблемы, в том числе изменение климата, что резко отличается от мнения всего 6 % тех, кому за 50.
В США задались вопросом, этично ли иметь детей в условиях изменения климата
© Ferra

Статья затрагивает множество аспектов, от потенциального качества жизни будущих поколений до экологических последствий увеличения числа людей на планете, которая “и так уже борется с сокращением ресурсов и повышением температуры”. Изменение климата не только влияет на принятие решения о родительстве, но и непосредственно воздействует на репродуктивное здоровье, пишет издание: повышение температуры и загрязнение окружающей среды связаны с такими негативными последствиями, как мертворождение и преждевременные роды.

В конечном счете, в статье говорится о том, что решение иметь детей может рассматриваться как “акт надежды” - обязательство сформировать лучшее будущее. Ссылаясь на книгу Элизабет Раш "Ускорение", авторы делают вывод, что родительство может отражать “веру в возможность перемен и готовность внести свой вклад в эти перемены”.

Источник:LATimes
Автор:Максим Многословный
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