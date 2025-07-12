В США захотели доставлять пассажиров в самолёты в специальных капсулах

Посадочная система Jovari Jetspeed представляет собой новый подход к организации работы аэровокзалов, который позволит значительно сократить время ожидания пассажиров. Логика работы Jovari Jetspeed предлагается следующая — по принципу дробовика: посадочные места расположены в цилиндрических капсулах, как в самолёте. Это позволяет пассажирам быстро и легко пройти процедуру посадки.

Места для пассажиров в этих цилиндрах будут расположены так же, как и в самолёте, что избавляет от необходимости стоять «в лабиринтах очередей и бороться с билетными вшами, которые толпятся в зоне посадки». Капсулы будут подъезжать к самолёту с поднятой хвостовой частью для загрузки пассажиров, затем хвост будет опускаться.

В результате посадка на многие рейсы будет осуществляться «менее чем за 20 минут».

Система Jovari Jetspeed также экономит пространство. Выходы на посадку будут расположены гораздо ближе к главному терминалу, потому что их больше не нужно будет раздвигать, чтобы освободить место для разбега крыльев самолёта.