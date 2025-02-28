Наука и технологии
Опубликовано 28 февраля 2025, 04:30
1 мин.

В США захотели изменить планы NASA на Луну

«Артемида»
На слушаниях в Палате представителей США 26 февраля обсуждались способы улучшения программы NASA «Артемида», при этом эксперты разошлись во мнениях относительно наилучшего пути развития. Оба эксперта согласились с тем, что возвращение на Луну необходимо перед отправкой астронавтов на Марс.
В США захотели изменить планы NASA на Луну

© Ferra.ru

Скотт Пейс, бывший сотрудник Национального космического совета, предложил NASA уменьшить зависимость от дорогостоящей системы Space Launch System (SLS) и рассмотреть другие варианты запуска. Он подчеркнул, что лунные миссии должны быть «устойчивыми и многоразовыми».

Дэн Думбахер, бывший сотрудник NASA, скептически оценил способность SpaceX высадить астронавтов на Луну к 2030 году. Он отметил, что нынешний план требует около 40 запусков Starship и сложных перебросок топлива на орбиту, что, по его мнению, вряд ли удастся сделать в срок. Вместо этого он предложил разработать более простой лунный корабль.

Законодатели также обсудили конкуренцию с Китаем, который намерен высадить астронавтов на Луну к 2030 году. Некоторые выразили опасения, что политические неурядицы могут замедлить прогресс NASA.

Источник:SpaceNews
Автор:Максим Многословный
Теги:
#Луна
,
#NASA