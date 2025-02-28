В США захотели изменить планы NASA на Луну

Скотт Пейс, бывший сотрудник Национального космического совета, предложил NASA уменьшить зависимость от дорогостоящей системы Space Launch System (SLS) и рассмотреть другие варианты запуска. Он подчеркнул, что лунные миссии должны быть «устойчивыми и многоразовыми».

Дэн Думбахер, бывший сотрудник NASA, скептически оценил способность SpaceX высадить астронавтов на Луну к 2030 году. Он отметил, что нынешний план требует около 40 запусков Starship и сложных перебросок топлива на орбиту, что, по его мнению, вряд ли удастся сделать в срок. Вместо этого он предложил разработать более простой лунный корабль.

Законодатели также обсудили конкуренцию с Китаем, который намерен высадить астронавтов на Луну к 2030 году. Некоторые выразили опасения, что политические неурядицы могут замедлить прогресс NASA.