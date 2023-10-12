В США захотели ограничить сайты с копирующим голос ИИ

В своем обращении к торговому представителю США (USTR) RIAA призвала включить такие сервисы в ежегодный список организаций, способствующих пиратству или контрафакту. RIAA указала на платформу Voicify.AI, которая предлагает голосовые модели известных исполнителей. Организация утверждает, что подобная деятельность нарушает авторские права и право исполнителей звукозаписи на публичность.

RIAA обратила внимание на резкое увеличение количества услуг по клонированию голоса с помощью ИИ, что привело к «взрыву несанкционированных производных работ».

Клонирование голоса силами ИИ приобрело большую популярность, в частности, в свое время стала популярной песня с искусственными версиями голосов Дрейка и The Weeknd.

RIAA обеспокоена тем, что такие платформы, как Voicify, могут способствовать еще большему несанкционированному использованию голосов.

USTR ежегодно проводит обзор пресловутых рынков, учитывая рекомендации отраслевых групп. Возможно, в обзоре 2023 года будет принято решение о включении клонирования голоса ИИ в отдельную категорию.