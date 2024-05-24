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Наука и технологии
Опубликовано 24 мая 2024, 09:00
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В США захотели помечать созданную ИИ политическую рекламу

FCC рассматривает новые правила
Федеральная комиссия по связи США (FCC) рассматривает новые правила, требующие раскрытия информации о контенте, создаваемом искусственным интеллектом, в политических рекламах на радио и телевидении.
В США захотели помечать созданную ИИ политическую рекламу
© Ferra

Председатель комиссии Джессика Розенворсел предложила эти правила, чтобы обеспечить «прозрачность для избирателей», сталкивающихся с рекламой, на которую потенциально может повлиять искусственный интеллект.

Предложение требует комментариев общественности по нескольким ключевым моментам. Во-первых, в нем ставится вопрос о том, должны ли вещатели раскрывать информацию об использовании искусственного интеллекта как в устной форме во время рекламы, так и в письменном виде в файлах политической рекламы. Во-вторых, уточняется, что правила будут применяться как к политической рекламе кандидатов, так и к рекламе по конкретным вопросам.

В-третьих, FCC просит высказать свое мнение о том, как определить «контент, созданный искусственным интеллектом» для целей раскрытия информации. Наконец, предложение направлено на то, чтобы не только вещательные компании, но и привлеченные организации, такие как кабельные операторы и радиопровайдеры, несли ответственность за соблюдение потенциальных требований к раскрытию информации.