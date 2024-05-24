В США захотели помечать созданную ИИ политическую рекламу

Председатель комиссии Джессика Розенворсел предложила эти правила, чтобы обеспечить «прозрачность для избирателей», сталкивающихся с рекламой, на которую потенциально может повлиять искусственный интеллект.

Предложение требует комментариев общественности по нескольким ключевым моментам. Во-первых, в нем ставится вопрос о том, должны ли вещатели раскрывать информацию об использовании искусственного интеллекта как в устной форме во время рекламы, так и в письменном виде в файлах политической рекламы. Во-вторых, уточняется, что правила будут применяться как к политической рекламе кандидатов, так и к рекламе по конкретным вопросам.

В-третьих, FCC просит высказать свое мнение о том, как определить «контент, созданный искусственным интеллектом» для целей раскрытия информации. Наконец, предложение направлено на то, чтобы не только вещательные компании, но и привлеченные организации, такие как кабельные операторы и радиопровайдеры, несли ответственность за соблюдение потенциальных требований к раскрытию информации.