В США захотели запретить ИИ копировать голоса людей

Законопроект, предложенный сенаторами Крисом Кунсом, Маршей Блэкберн, Эми Клобучар и Томом Тиллисом, устанавливает стандарт для использования образа, имени и голоса человека.

No Fakes Act запрещает создание цифровых копий без согласия субъекта или правообладателя. Исключение составляют репортажи, общественные и спортивные передачи, документальные фильмы и биографические произведения. Эти права будут действовать в течение всей жизни человека и 70 лет после его смерти. Охраняются также пародии, сатира и критика, а коммерческая деятельность допускается при условии, что она относится к новостям, документальным фильмам или пародиям.

Физические и юридические лица, такие как наследство или звукозаписывающая компания, могут подавать гражданские иски на основании этих норм.