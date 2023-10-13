В США захотели запретить ИИ копировать голоса людей

В США захотели запретить ИИ копировать голоса людейЗаконопроект пока что прорабатывается
Новый двухпартийный законопроект США No Fakes Act направлен на создание федерального законодательства, защищающего актеров, музыкантов и исполнителей от несанкционированного цифрового воссоздания их лиц и голосов.
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Законопроект, предложенный сенаторами Крисом Кунсом, Маршей Блэкберн, Эми Клобучар и Томом Тиллисом, устанавливает стандарт для использования образа, имени и голоса человека.
No Fakes Act запрещает создание цифровых копий без согласия субъекта или правообладателя. Исключение составляют репортажи, общественные и спортивные передачи, документальные фильмы и биографические произведения. Эти права будут действовать в течение всей жизни человека и 70 лет после его смерти. Охраняются также пародии, сатира и критика, а коммерческая деятельность допускается при условии, что она относится к новостям, документальным фильмам или пародиям.
Физические и юридические лица, такие как наследство или звукозаписывающая компания, могут подавать гражданские иски на основании этих норм.