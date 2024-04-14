В США захотели запретить китайские электромобили

Браун подчеркивает необходимость промышленной политики в «интересах трудящихся», полагая, что разрешение импорта дешевых китайских электромобилей может «подорвать американские рабочие места».

Призыв к действиям прозвучал на фоне растущей обеспокоенности по поводу того, что китайские электромобили заполонили мировые рынки. Расследования Европейского союза о потенциальных «несправедливых преимуществах», предоставляемых китайским брендам, таким как BYD и MG, вызвали среди руководителей некоторых стран тревогу. BYD, поддерживаемая значительными государственными субсидиями, вырвалась вперед, опередив даже Tesla по продажам электромобилей.

В предложении Брауна подчеркиваются опасения по поводу безопасности данных, предостерегая от потенциального доступа Китая к конфиденциальной информации, собираемой подключенными автомобилями. Учитывая, что Министерство торговли США также расследует риски безопасности, связанные с подключенными китайскими автомобилями, Браун выступает за принятие решительных мер по «защите американского производства».