В США заметили необычный секретный самолёт

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В США заметили необычный секретный самолётВозможно, истребитель шестого поколения
На территории удалённого подразделения военно-воздушной базы Эдвардс («Зона 51») обнаружили загадочный летательный аппарат. На этой базе проводят испытания новейших летательных аппаратов и систем вооружения.
Самолёт заметили на спутниковом снимке. Журналисты отметили, что долгое время возле базы не было никакой активности. Однако недавно было зафиксировано движение вокруг одного из ангаров. Там впоследствии увидели необычный самолёт с дельтавидным крылом.
Журналисты оценили, что длина аппарата составляет около 20 метров, ширина — 15 метров. Пока неясно, это беспилотник или пилотируемый это самолёт. Скорее всего, аппарат выполнен с использованием стелс-технологий.
Ранее сообщалось, что США работают над полномасштабным демонстрационным образцом истребителя шестого поколения по программе Next Generation Air Dominance.
Источник: Российская газета