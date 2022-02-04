В США заметили необычный секретный самолёт

Журналисты оценили, что длина аппарата составляет около 20 метров, ширина — 15 метров. Пока неясно, это беспилотник или пилотируемый это самолёт. Скорее всего, аппарат выполнен с использованием стелс-технологий.

Ранее сообщалось, что США работают над полномасштабным демонстрационным образцом истребителя шестого поколения по программе Next Generation Air Dominance.