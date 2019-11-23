В США занялись созданием «идеального солдата»

К проекту MBA присоединились научно-исследовательское подразделение компании General Electric (GE Research), Флоридский институт человеческого и машинного познания (Institute for Human Machine Cognition) и Ливерморская лаборатория им. Лоуренса.

Первые и вторые будут разрабатывать биологические датчики для отслеживания физиологических показателей, причём одни из них хотят выполнить в виде зубных накладок. Третьи будут объединять результаты исследований в один проект.

Руководители MBA хотят раскрыть генетический потенциал солдат, объяснить им, что происходит в организме в каждый момент времени. Бойцы получат личного консультанта-генетика, тренера и психотерапевта. Всё это поможет им освоить навыки на максимальном уровне.