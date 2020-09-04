В США запатентовали дешёвый и быстрый способ добраться до Луны

Запатентованные манёвры могут выполнять космические аппараты, которые предназначены для решения научных задач.

Первый полёт астронавтов на спутник Земли хоть и занял несколько дней, но был дорогой миссией. Есть и менее затратные способы, но они требуют большего количества времени. Проектировщики миссии The Dark Ages Polarimeter Pathfinder (Dapper) захотели ещё больше снизить затраты на запуск и путь.

В итоге они придумали такую схему: сначала аппарат выходит на геостационарную высоту (35 786 километров), а затем его переводят с геосинхронной переходной орбиты на лунную. При этом Dapper ускоряется и замедляется определённым образом в нужные моменты, сокращая количество необходимого топлива. В итоге аппарат доберётся до Луны до 2,5 месяцев. Отмечается, что аналогичные способы могут потребовать до шести месяцев.