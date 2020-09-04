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В США запатентовали дешёвый и быстрый способ добраться до Луны

Только для научных аппаратов
Ведомство по патентам и товарным знакам США выдало американскому агентству NASA патент на серию орбитальных манёвров. Они помогут добраться до Луны дешёвым, но быстрым способом.

Запатентованные манёвры могут выполнять космические аппараты, которые предназначены для решения научных задач.

Первый полёт астронавтов на спутник Земли хоть и занял несколько дней, но был дорогой миссией. Есть и менее затратные способы, но они требуют большего количества времени. Проектировщики миссии The Dark Ages Polarimeter Pathfinder (Dapper) захотели ещё больше снизить затраты на запуск и путь.

В итоге они придумали такую схему: сначала аппарат выходит на геостационарную высоту (35 786 километров), а затем его переводят с геосинхронной переходной орбиты на лунную. При этом Dapper ускоряется и замедляется определённым образом в нужные моменты, сокращая количество необходимого топлива. В итоге аппарат доберётся до Луны до 2,5 месяцев. Отмечается, что аналогичные способы могут потребовать до шести месяцев.