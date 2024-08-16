В США запретили фейковые отзывы, в том числе сделанные с помощью ИИ

Опубликовано 16 августа 2024, 08:15
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В США запретили фейковые отзывы, в том числе сделанные с помощью ИИFTC объявила о новом правиле
Федеральная торговая комиссия США (FTC) представила новое правило, направленное на борьбу с распространением фальшивых отзывов и обманчивых маркетинговых практик, пишут СМИ. Это правило, принятое единогласно, вступит в силу через 60 дней после публикации в Федеральном реестре страны.
Согласно новому правилу, компаниям запрещается использовать или продвигать фейковые отзывы, в том числе созданные искусственным интеллектом или написанные людьми, не имеющими реального опыта использования продукта. Правило также запрещает покупку или продажу отзывов и требует прозрачности для так называемых «инсайдеров» компании, которые пишут отзывы. Руководителям и менеджерам компаний запрещено размещать отзывы и просить своих родственников написать отзыв. Запрещена также продажа или покупка поддельных аккаунтов в социальных сетях.
Нарушение этих правил может повлечь за собой максимальный гражданский штраф в размере 51 744 долларов США за одно нарушение.