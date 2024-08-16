В США запретили фейковые отзывы, в том числе сделанные с помощью ИИ

Согласно новому правилу, компаниям запрещается использовать или продвигать фейковые отзывы, в том числе созданные искусственным интеллектом или написанные людьми, не имеющими реального опыта использования продукта. Правило также запрещает покупку или продажу отзывов и требует прозрачности для так называемых «инсайдеров» компании, которые пишут отзывы. Руководителям и менеджерам компаний запрещено размещать отзывы и просить своих родственников написать отзыв. Запрещена также продажа или покупка поддельных аккаунтов в социальных сетях.

Нарушение этих правил может повлечь за собой максимальный гражданский штраф в размере 51 744 долларов США за одно нарушение.