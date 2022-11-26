В США запретили ввоз оборудования Huawei, ZTE и не только

"FCC стремится защитить нашу национальную безопасность, гарантируя, что ненадежное коммуникационное оборудование не будет разрешено к использованию в пределах наших границ", - сказала в своем заявлении председатель FCC Джессика Розенворсель. "Эти новые правила являются важной частью наших постоянных действий по защите американского народа от угроз национальной безопасности, связанных с телекоммуникациями".

Розенворсель пишет, что она уделяет особое внимание оборудованию, связанному с "целями общественной безопасности, безопасности правительственных объектов, физического наблюдения за критической инфраструктурой и другими целями национальной безопасности". Если эти компании смогут доказать, что они не продают это оборудование для государственных нужд - например, направляют его потребителям, - они смогут получить разрешение FCC.