В США запустили одноразовый тактический беспилотник

Наука и технологии
Сегодня в 18:59
В США запустили одноразовый тактический беспилотникОн дешёвый
Американская компания Kratos провела успешный полёт реактивного тактического беспилотника Air Wolf. Его не страшно потерять в бою, так как стоит он очень дёшево.
Беспилотник можно запускать пневматически, и каждый запуск для него может быть последним. Аппарат Air Wolf разрабатывали в рамках «Проекта Ф», который финансировал секретный военный клиент. Поэтому о беспилотнике известно немногое.
Журналисты пишут, что он может представлять собой вариацию беспилотника-мишени MQM-178. Длина такой составляет 3,3 метра, а ширина — 1,9 метра. MQM-178 можно запускать из пневматической пусковой установки. Аппарат развивает скорость до 772 километров в час.
Первый полёт Air Wolf состоялся 25 августа. Его охарактеризовали как успешный.