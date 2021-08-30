В США запустили одноразовый тактический беспилотник

Беспилотник можно запускать пневматически, и каждый запуск для него может быть последним. Аппарат Air Wolf разрабатывали в рамках «Проекта Ф», который финансировал секретный военный клиент. Поэтому о беспилотнике известно немногое.

Журналисты пишут, что он может представлять собой вариацию беспилотника-мишени MQM-178. Длина такой составляет 3,3 метра, а ширина — 1,9 метра. MQM-178 можно запускать из пневматической пусковой установки. Аппарат развивает скорость до 772 километров в час.

Первый полёт Air Wolf состоялся 25 августа. Его охарактеризовали как успешный.