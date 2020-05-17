В США запустили ракету с секретным космопланом

Космоплан отправили на ракете-носителе Atlas V. Он окажется на орбите уже в шестой раз. Экспериментальный беспилотный орбитальный самолёт X-37B разрабатывается с 1999 года для Военно-воздушных сил (ВВС) США. Проект засекретили в 2004 году. Впервые космоплан запустили на орбиту в 2010 году.

Сообщается, что на этот раз во время миссии будет выполнен ряд задач. В частности, установка на орбите небольшого спутника FalconSat-8. Также будут проведены несколько экспериментов. Во время одного из них будет изучаться воздействие радиации на семена, а во время второго — возможность преобразования солнечной энергии в микроволновую.