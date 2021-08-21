В США запустили сайт для доносов на людей, помогающих делать аборты

Веб-сайт появился всего за несколько недель до того, как в Техасе должны принять закон, запрещающий аборты на шестой неделе беременности. При этом в законе не предусмотрено исключений для случаев изнасилования или инцеста. По новому закону люди также могут подать в суд на любого, кто помогал делать запрещённый аборт.

На сайте можно анонимно предоставить доказательства участия человека в аборте, оставить там имя доктора или клиники. Организация «Техасское право на жизнь» также призывает людей присоединиться к ним через анкету на сайте. Доносить можно не только на непосредственных исполнителей, но и даже на тех людей, которые помогали оплачивать аборт или везли пациентку в клинику.